Stand: 28.04.2022 09:30 Uhr Jungs- un Deerrns kiekt in Beropen rin

Mannslüüd in'n Kinnergoorn un Fruunslüüd in de Informatik - dorvun gifft dat jümmer noch nich veel. Bi den Girls'- un Boys' Day süllt Jungs un Deerns vundaag in Beropen rinschulen, de vun jemehr Geschlecht eher nich so faken utsöcht warrt. Wegen de Corona-Pandemie gifft dat in Hamborg jümmer noch masse Anbotten blots online.// Stand 28.04.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch