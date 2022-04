Stand: 28.04.2022 09:30 Uhr De Alsterfontään is wedder in’n Gang

In en halve Stünn schalt se ehr wedder an: De Alsterfontään. Ehr Watersüül schütt bet November jedeen Dag vunaf morrns Klock negen bet Middernacht bummelig 40 Meter hooch in den Himmel. // Stand 28.04.2022, Kl. 9:30

