Corona-Regeln bald weg

Maskenplicht, inschränkten Togang un Kontakt-Verbott: Twee Johr lang hefft wi mit Corona-Regeln so as düsse to doon hatt – vun Sünnavend af an fallt de Corona-Regeln in Hamborg nu weg. Blots noch in Bussen un Bahnen, in Krankenhüüs un Pleegheimen mutt man denn en Mask opsetten. Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher sä, nu güng dat mit grote Stappen torüch na't normale Leven. Sien root-gröön Regieren harr in de Pandemie-Tiet en goden Job maakt. De CDU op de anner Siet süht dat nich so: Dat Pandemie-Management vun'n Senat weer fehleranfällig un reek nich ut. | Stand 27.4.2022 Kl. 9:30

