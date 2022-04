Stand: 27.04.2022 09:30 Uhr Gas-Stopp för Polen

För Polen un Bulgarien gifft dat eerst mal keen Gas mehr ut Russland. Dat Staatsünnernehmen Gazprom sä, dat vun nu af an nix mehr levert warrt. De polnische Regieren in Warschau gifft sik so, as wenn dat keen Indruck op se maakt: Op en Gas-Stopp weer man goot vörbereidt, un för de polnischen Huusholden wöör sik nix ännern. Ok ut dat Bunnsweerstschopsministerium heet dat, dat de Versorgen in Düütschland jümmer noch wieder goot löppt. | Stand 27.4.2022 Kl. 9:30

