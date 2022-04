Stand: 27.04.2022 09:30 Uhr Laag in de Ukraine

In'n Krieg in de Ukraine rüst sik de Ukrainers graad vör en mööglichen Angreep ut Transnistrien. Dat is de Separatisten-Region in'n Noorden vun de Republik Moldau. Dor sünd all lang russische Suldaten op Statschon – un nu hett dat dor en Reeg Explosionen geven. Transnistrien regiert sik siet 1992 de facto alleen un is russlandfründlich instellt. | Stand 27.4.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch