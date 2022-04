Stand: 27.04.2022 09:30 Uhr Finanzhülp wegen Infatschon

Energie, Eten un männich anner Saken warrt jo graad jümmer dürer. De Bunnsregieren will de Börgers dorüm nu vun de finanzielle Last en beten wat afnehmen. Dat Kabinett schall vundaag en Hülpsprogramm besluten. Dat geiht üm ünner annern en Bus- un Bahnticket för negen Euro in'n Maand, denn ok noch weniger Stüern op Kraftstoff – un ok dreihunnert Euro för all, de ünner de Stüerplicht fallt. | Stand 27.4.2022 Kl. 9:30

