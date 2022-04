Stand: 27.04.2022 09:30 Uhr Straaf för Hapag-Lloyd

Dat Hamborger Ünnernehmen Hapag-Lloyd is in de USA to en Geldstraaf veroordelt worrn. De Reederee mutt bummelig achthunnertdusend Euro betahlen. Dat güng dorüm, dat Hapag-Lloyd nich rechtens hannelt hett, as dat Ünnernehmen Geld för Containers kassiert harr, de nich rechttietig torüchgeven worrn sünd. Dat Oordeel kunn nu ok noch anner Kunnen animieren, gegen Hapag-Llyod to klagen. Vun de Reederee heet dat: Man wull sik dat Oordeel nu eerst mal nipp un nau ankieken. | Stand 27.4.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch