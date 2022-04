Stand: 27.04.2022 09:30 Uhr Schölers schrievt Abi

Vunmorgen geiht dat in Hamborg mit de Abi-Klausuren los. Dat eerste Fack, dat an de Reeg is, is Düütsch. Wegen de Corona-Pandemie hefft de Schölers en halve Stünn mehr Tiet för jümehr Klausuren. | Stand 27.4.2022 Kl. 9:30

