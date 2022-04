Stand: 26.04.2022 09:30 Uhr Lawrow wohrschaut vör Weltkrieg

Russlands Butenminister Sergej Lawrow hett in’t russ’sche Fernsehen vör en drütten Weltkrieg wohrschaut. Wat he seggt, is de Gefohr dorför groot. De Wapen, de de Nato an de Ukraine levert, de süht Russland as en Teel för Angrepens an, dat een angriepen kunn. Se hebbt ja ok al Lagersteden in’n Westen un de Ukraine angrepen. Lawrow un Russlands Präsident Wladimir Putin kriegt vundaag in Moskau Besöök vun UN-Generalsekretär Antonio Guterres. //Stand 26.04.2022, Kl. 9:30

