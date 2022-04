Stand: 26.04.2022 09:30 Uhr Bunnsregeren över Wapenleverns

Ok de Bunnsregeren mutt sik fragen, wat se ne’e Wapen levern wüllt. Wat in de Medien to lesen is, dröövt se woll nu "Gepard"-Floogafwehrpanzers ut fröhere Bunnswehr-Bestänn verköpen. Wat de Bunnsregeren ok ehr "Jo" to dat Levern vun Leopard-Kampfpanzers vun Rheinmetall an de Ukraine dorto geven warrt, dat weet een noch nich. // Stand 26.04.2022, Kl. 9:30

