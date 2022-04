Stand: 26.04.2022 09:30 Uhr Ne’e S-Bahnlinie för Hamborg Süden

In poor Johrn, dor sall’t en drütte S-Bahnlinie för den Süden vun Hamborg geven. Wat de Bahn seggt, is dat för’t Enn vun’t Johr 2027 plaant. Dor sall de S-32 vun Neegraven ut na Horborg bet na de Elvgaustraat hen fohren. Dat hett de Mobilitäts-Utschuss in’n Bezirk Horborg güstern künnig maakt. Denn kunnen de Töög all twee Minuten na de Binnenstadt rinfohren. // Stand 26.04.02.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch