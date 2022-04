Stand: 25.04.2022 00:00 Uhr Macron wedder wählt

In Frankriek hett Emmanuel Macron de Wahl een gegen een üm dat Amt vun den Präsident wunnen. Na dat de Stimmen uttellt weern, leeg Macron bi 58,5 Perzent. De Rechtspopulistin Le Pen keem op 41,4 Perzent. De böversten Politikerinnen un Politikers ut Europa is en Steen vun’t Hart fullen. As eerste Baas vun en Regeren ut’t Butenland hett Kanzler Olaf Scholz Macron an’t Telefon sülvst graleert. / Stand: 25.04.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch