Düsse Week: Akschoon gegen Drogenhannel

Dreeuntwintig Tünnen Kokain - so veel schall en Bann in‘e Europäische Union smuggelt hebben. De Behöörden hebbt dorüm Middeweken düsse Week en Akschoon gegen Drogenhändlers ut’e Gegend rund üm Hannober in Gang bröcht hatt. Ok in Hamborg un Sleswig-Holsteen sünd Wahnungen un Bürorüüm dörsöcht worrn. Ölven mootmaatliche Rauschgifthändlers hebbt se bi de ganze Akschoon bi fastnahmen hatt.

