Stand: 22.04.2022 12:00 Uhr Düsse Week: 3. Hamborger Plattdüütsch Dag

Tweemal müss he wegen Corona utfallen - vundaag nu finnt he statt: De 3. Hamborger Plattdüütsch Dag mit Konzerten, Rundgäng, Lesungen un Theaterstücken. Üm un bi veertig Veranstaltens verdweer dör de Stadt schüllt dorbi Lust maken op de Plattdüütsche Spraak. De Hand över de Akschoon hollt de Twete Börgermeistersch Katharina Fegebank. Dat ganze Programm is ok bi uns to finnen ünner ndr.de/903 oder in de NDR Hamborg App.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 23.04.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch