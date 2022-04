Stand: 22.04.2022 09:30 Uhr Hölp för de Ukrain

Al nu bruukt de Ukrain söven Milliarden Dollar un dat jedeen Maand, alleen üm de Verlusten in’e Weertschop dör den Krieg uttoglieken. Dat sä Präsident Wolodomyr Selenskyi bi en Drepen vun’e Weltbank. Düütschland will de Ukrain nu mit nochmal üm un bi sövenundörtig Millionen Euro ünner de Arms griepen. Dormit schüllt denn ne’e Steden to’t Wahnen opboot warrn un ok wedder en Stroomnett in Gang kamen, wat lopen deit.

// Stand: 22.04.2022, Kl. 9:30

