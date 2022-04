Stand: 22.04.2022 09:30 Uhr Levensmiddel-Spennen

Mehr as acht Tünnen Levensmiddel sünd güstern in Hamborg för de Tafel spennt worrn. Vör allen Dingen Konserven, Nudeln, Kaffe aver ok Hygiene-Saken. Alltohoop geev dat veer Sammelsteden in’e Stadt. To de Spennenakschoon opropen harrn NDR 90,3 un dat Hamborg Journal. Vörher geev dat weniger Spennen. Grund sünd de Levensmiddelpriesen, de na baven gahn sünd.

// Stand: 22.04.2022, Kl. 9:30

