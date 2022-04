Stand: 21.04.2022 09:30 Uhr Krieg in de Ukraine

In de Ukraine rückt russ’sche Truppen woll wieder vör. Vun de Ukraine weer to hören, dat de Russen middewiel 80 Perzent vun de Region Luhansk in’n Oosten vun’t Land in jümehr Hand hebbt. De Regeren in Kiew hett Russland vörslaan, in de Havenstadt Mariupol, de de Russen belagert hebbt, mit’nanner to snacken. Se wüllt dorop daal, dat de Börgerslüüd dor Hölp kriegt. Bunns-Butenministersch Annalena Baerbock is opstünns to Besöök in’t Baltikum. In Lettland harr se de baltischen Staten güstern toseggt, dat Düütschland jüm hölpen deit. Hüüt reist se na Estland hen. / Stand: 21.04.2022, Klock 9:30

