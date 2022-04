Stand: 21.04.2022 09:30 Uhr Beter Ümgang mit Eten un Drinken

In Hamborg schüllt in Tokunft weniger Levensmiddel wegdaan warrn. Veel Produkten kaamt op den Müll, ok wenn een de egentlich noch eten kann. Man se hebbt villicht den een oder anner lütten Fehler. Vun Harvst af an schüllt düsse Saken op en ne’e Internet-Plattform vun de Behöörd för Verbrukerschutz anbaden warrn. Initiativen as de Hamborger Tafel gaht dorvun ut, dat se denn mehr Levensmiddel an Lüüd wiedergeven köönt, de’t nödig hebbt. / Stand: 21.04.2022, Klock 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch