Stand: 21.04.2022 09:30 Uhr To’n Sport

De Utfloog na Europa is för de Hamborg Towers vörbi. Se hebbt in’t Achtelfinaal vun den Euro-Cup in Valencia een op de Mütz kregen. An’t Enn stünn dat 80 to 98 un de Hamborgers sünd rutflagen. In’n Football-DFB-Pokaal hett Leipzig dat bet na’t Endspeel schafft. Se harrn gegen Union Berlin de Nees vörn un hebbt in de Naspeeltiet mit 2 to 1 wunnen. Nu speelt Leipzig in’t Pokaal-Finaal gegen den SC Freiburg, de ja tovör den HSV rutsmeten harr. / Stand: 21.04.2022, Klock 9:30

