Stand: 20.04.2022 10:15 Uhr Krieg in de Ukrain

Düütschland warrt ok wiederhen Wapen na de Ukrain levern. Dat hett Bunnskanzler Olaf Scholz so seggt. De ukrainsche Botschafter Andrij Melnyk seggt man: Dat langt nich! In‘t Heute-Jounal op ZDF säd he, dat op de List vun den Kanzler gor nich de Wapen opstahn, de de Ukrain nu bruken kunn. Swore Wapen to’m Bispeel sünd dor överhaupt nich op to finnen. / Stand: 20.04.22 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.04.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch