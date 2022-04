Stand: 20.04.2022 10:15 Uhr HSV hett verluren

För den HSV is de Droom vun den DFB-Pokaal platzt. De Mannschopp hett dat Halffinaal gegen Freeborg mit Een to Dree verluren. De Hamborgers harrn al bi de Halftied mit Null to Dree achtern legen. Dat een Duur vun Robert Glatzel kort vör Ennen vun‘t Speel hett denn nich mehr langt, üm dor noch wat ruttohalen. För den HSV is dat dat eerst Speel siet mehr as twee Johrn west, wo dat Stadion an’n Vulkspark utverköfft weer. / Stand: 20.04.22 Klock 09:30

