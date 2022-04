Stand: 20.04.2022 10:15 Uhr Arger üm den Elvtower

In de Hamborger SPD gifft dat Zank un Striet as dull, wegen den planten Elv-Tower. Matthias Petersen, de Baas vun den Huusholt-Utschuß in de Börgerschopp, hett de för den Boo tostännige Senatersch Dorothee Stapelfeldt scharp angrepen. Petersen will, dat de EU-Kommischoon dat Verköpen vun dat Stück Land för den Hochhuus-Boo ünnersöcht, wat dat würklich allens so rechtens is. Den Toslag harr Karstadt-Geldgever René Benko ut Österriek kregen, ofschoons he vun all dat wenigst Geld anbaden harr. / Stand: 20.04.22 Klock 09:30

