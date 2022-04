Stand: 20.04.2022 10:15 Uhr Vörfall an’n Jungfernstieg

Nadem an’n Jungfernstieg rümschaten worden is, hebbt se een Keerl wedder free laten. De Hamborger Polizei seggt, se harrn woll vun em dacht, dat he wat mit to doon harr, glöövt dat nu man nich mehr. Güstern Avend is een fiefundörtig Johr ole Keerl to Schaden kamen, as een anner em in’t Been schaten harr. Wat dor achter stickt, weet wi noch nich. De Polizei dinkt man, dat se Licht in de Saak bringen kann, wiel sik de Versehrte un de, de schaten hett, woll kennt hebbt. / Stand: 20.04.22 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.04.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch