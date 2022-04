Stand: 20.04.2022 10:15 Uhr Rentners schüllt Föhrerschien afgeven

De Hamborger CDU will Rentners dat lichter maken, de dat Autoföhren opgeven wüllt. De CDU will in de Börgerschopp beandragen, dat de HVV en Willkamen-Paket anbeedt, wenn ole Lüüd ehrn Föhrerschien afgeevt. Sowat gifft dat al in Baden-Württembarg ünner de Gröön-Swarte Regeern. Dor koent Rentners ehrn Föhrerschien intuschen gegen een Johrsfohrkort bi Bus un Bahn. Dat gellt man nich för jimmers, sünnern blots eenmal een Johr. / Stand: 20.04.22 Klock 09:30

