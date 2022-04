Stand: 20.04.2022 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundag hebbt un behoolt wie en Mix ut Wulkenwark un Sünnenschien, un dat blifft dörchweg dröög. De Temperatur kladdert bet föffteihn Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool acht Graad. De Wind kümmt meist lau mit enkelte Böen ut Oost bet Nuurdoost. Un so geiht dat wieder: Morgen kriegt wi mehr Wulken as Sünn, un dat kann beten Sprüttenregen geven, bi bet to veerteihn Graad. / Stand: 20.04.22 Klock 09:30

