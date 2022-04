Stand: 19.04.2022 09:30 Uhr Angreep op de Oostukraine

De grote russ’sche Angreep op den Oosten vun de Ukraine, mit den se al rekend harrn, de is nu woll losgahn. De ukrain’sche Präsident Wolodymyr Selenskyj sä güstern in sien Videonaricht, de russ‘schen Truppen harrn den Kampf üm den Donbass anfungen. Wat he seggt, warrt en bannig groten Deel vun de russ’sche Armee dorför bruukt. Russland hett dat aver nich mellt, dat dat so is. //Stand 19.04.2022 Kl. 9:30

