Stand: 19.04.2022 09:30 Uhr Striet bi de FDP

De Striet vun de FDP-Spitz un den Junge-Lüüd-Verband vun de Partei, de geiht wieder. Man de Lanndsparteichef Michael Kruse, de geiht nu en beten mehr op de Jungen to. He will mit jüm snacken, will aver ok dat se en poor Saken, de se seggt hebbt, vör de Öffentlichkeit torüchnehmt. De JuLis harrn Kruse bannig dull bekrittelt, wiel he en Klaag gegen de Corona-Hotspot-Regel in Hamborg plaant harr. He meent, se hebbt sik dor ornlich in’n Ton vergrepen. //Stand 19.04.2022 Kl. 9:30

