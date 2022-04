Stand: 19.04.2022 09:30 Uhr To wenig Lohn för Beamte?

Hebbt de Beamten in Hamborg to wenig Geld kregen? Mit düsse Fraag sünd Gerichte al siet en poor Johren togang. Nu will de Stadt woll mehrere hunnert Millionen Euro nabetahlen. Wat dat Abendblatt schrifft, gifft dat en Vörlaag för en Gesett, wo de root-gröne Senaat 230 Millionen Euro dorför praat stellt. Wenn en dat einfach reken deit, sünd dat mehr as 5.750 Euro per Kopp. Warkschopen harrn klaagt, nadem de swatt-gröne Senaat de Beamten 2010 dat Wiehnachtsgeld kött harr. //Stand 19.04.2022 Kl. 9:30

