Stand: 19.04.2022 09:30 Uhr Hamborg hett Schoolplätz verdeelt

In Hamborg köönt meist all Grundschöler‘schen un – schölers op jümehre Wunschschool gahn. Bi uns in de Stadt köönt Kinner un Öllern jo de School free utsöken. Wat de Schoolbehöörd seggt, kunnen se goot 95 Perzent vun de Wünsch ok nakamen. Mit 7.700 gaht en beten mehr Fiefklässlers op’n Gymnasium. Rund 6.700 gaht in Tokunft op en Stadtdeelschool. // Stand 19.04.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch