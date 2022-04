Stand: 19.04.2022 09:30 Uhr Luude Autos un Motorrö

An de Oosterdaag hett de Hamborger Polizei wedder friseerte Autos un Motorrö nipp un nau ankeken. Anlass dorför weer ok en Drapen vun de Tuner-Szene an en Tankstee in Bardörp. Meist söventig Wagens, de opfallen deen, de hebbt se ünner de Luup nahmen. Een Harley-Davidson, de weer so luut, dat de Beamten den Lärm-Test afbreken müssen, dormit se keen Gehöörschaden kriegen deen. //Stand 19.04.2022 Kl. 9:30

