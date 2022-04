Stand: 19.04.2022 09:30 Uhr Football

För den HSV is dat dat Speel vun’t Johr: Dat DFB-Pokaal-Halvfinaal hüüt Avend gegen Freiburg ut de Eerste Liga. To’t eerste Maal siet mehr as twee Johren is dat Volksparkstadion wedder utverköfft. 57.000 Fans dörvt mit dorbi ween, soveel as toletzt vör de Corona-Pandemie. //Stand 19.04.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch