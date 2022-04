Stand: 19.04.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt schient de Sünn, an’n Morgen un Vörmiddag treckt woll vun Tiet to Tiet noch en poor Wulkenfeller dörch, man namiddags schient meist blots noch de Sünn un dat is dröög bi bet to sössteihn Graad. Opstunns meet wi bi ju in Einbüddel söss Graad. Morgen kriggt wi en Wessel ut Sünn un Wulken. Dat is dröög bi bet to foffteihn Graad. // Stand 19.04.2022 Kl. 9:30

