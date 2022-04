Stand: 14.04.2022 09:30 Uhr Explosion op Kriegsschipp

An Bord vun en russischen Kriegsschipp hett dat en grote Explosion geven. De ukrainische Siet sä, dat en Raketenkrüzer vun en ukrainische Rakeet drapen worrn is. De Seelüüd weren vun Bord bröcht worrn. Wieldes hefft de USA bekannt maakt, dat se noch mal wedder Wapen na de Ukraine levert. Dat güng üm Militärhülp vun ümrekent mehr as sövenhunnertsüsstig Millionen Euro. | Stand 14.4.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch