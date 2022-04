Stand: 14.04.2022 09:30 Uhr Striet üm Slick

In'n Striet üm'n Slick ut de Elv sünd sik Hamborg un Neddersassen nu enig worrn. De Plaan is nu, dat de Modder in de See vör Helgoland verklappt warrn schall. De Bund mutt man noch sien Okay geven. Un wenn dat allens doch nich henhauen schull, denn kunn sik de Hamborger Siet jümmer noch vörstellen, den Slick ut de Elv ok vör Scharhörn to verklappen. | Stand 14.4.2022 Kl. 9:30

