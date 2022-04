Stand: 14.04.2022 09:30 Uhr Keen Geld mehr för Hybrid-Autos

För'n Koop vun Hybrid-Autos schall dat vun Begin vun't tokamen Johr af an keen Staatsgeld mehr geven. Geld as Stütt will Bunnswirtschopsminister Robert Habeck denn blots noch för reine E-Autos betahlen. Dat End vun de Stütt vun de Hybrid-Autos keem dormit denn gauer as plaant. De Partners in de Ampel-Koalitschon hefft man noch nich tostimmt. | Stand 14.4.2022 Kl. 9:30

