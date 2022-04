Stand: 14.04.2022 09:30 Uhr Unfall op de A7

Op de A7 bi Kolenkarken sünd an'n Morgen twee Minschen ümkamen. De Polizei sä, dat bi en Unfall en Auto ünner en Laster schaven worrn weer. De Föhrer un sien Fro weren noch an de Unfallsteed dootbleven. Bi Kolenkarken is de A7 an'n Morgen denn ok en Tiet lang sparrt ween. | Stand 14.4.2022 Kl. 9:30

