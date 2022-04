Stand: 14.04.2022 09:30 Uhr Oordeel na Attacken bi Footballspeel

Dat Sportgericht vun'n Hamborger Verband hett mehrere Footballspelers veroordelt. Dat güng üm en Speel vun'n FC Bardörp 85 un'n TuS Hamborg in de Kreisliga. Vör goot twee Weken geev dat dor Jagd-Szenen op'n Platz. Spelers vun'n TuS Hamborg sän, dat se mit Platzwunnen, Prellungen un ok braken Knoken vun'n Platz rünner sünd. Dat Gericht hett nu oordelt, dat acht Spelers vun Bardörp sparrt warrt un twee dorvun dröfft in Hamborg nienich wedder Football spelen. Ok vun'n TuS Hamborg is en Speler för veer Weken sparrt. | Stand 14.4.2022 Kl. 9:30

