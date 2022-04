Stand: 13.04.2022 09:30 Uhr Steinmeier dröff nich na de Ukraine

Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier wüllt se nich in de Ukraine sehn. Man de ukrainsche Regeren wörr sik över en Besöök vun Bunnskanzler Olaf Scholz freien. Dat hett de ukrainsche Botschafter seggt. De Vize-Böverste vun de FDP Wolfgang Kubicki weer düsse Inladen gor nich topass. He kann sik nich vörstellen, dat de Kanzler in en Land reist, wat den Bunnspräsidenten dor nich hebben will. // Stand 13.04.2022, Kl. 9:30

