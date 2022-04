Stand: 13.04.2022 09:30 Uhr Impstoff mutt wegsmeten warrn

In Hamborg sünd poor teihndusend Dosen mit den Corona-Impstoff bald aflopen. Dorüm mööt se jem in de tokamen Maand woll wegsmieten. Opstunns laat sik in uns Stadt jedeen Dag blots noch 300 bet 800 Minschen gegen Corona impen. Wat de Soziaalbehöörd seggt, lagert bi uns opstunns bummelig hunnertdusend Dosen. // Stand 13.04.2022, Kl. 9:30

