Stand: 13.04.2022 09:30 Uhr Taxifohren warrt in Hamborg dürer

Taxifohren in Hamborg warrt dürer. De Senaat sett de Tarifen vunaf eersten Juni rop. De Grundgebühr warrt in de Hauptverkehrstiet üm achtig Cent op fief Euro hooch sett. Ok de Kilometerpriesen warrt jümmer höger. Wat de Stadt seggt, liggt dat doran, dat ok de Sprit jümmer dürer warrt un ok de Minnstlohn höger worrn is. // Stand 13.04.2022, Kl. 9:30

