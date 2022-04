Stand: 13.04.2022 09:30 Uhr Striet bi de FDP

De Jungen Liberalen argert sik jümmer noch över den FDP-Lannsparteiböversten Michael Kruse. Utlöser is de Striet twüschen den Vertreder vun de JuLis in’n Lannsvörstand Carl Coste un den Böversten vun de FDP Kruse över en möögliche Klaag gegen de Hotspot-Regel. Coste is vergrellt, dat Kruse em bi dat Thema opfordert hett, sien Hoot to nehmen. Kruse sülvst will to all dat nix seggen. // Stand 11.04.2022, Kl. 9:30

