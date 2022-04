Stand: 13.04.2022 09:30 Uhr Bayern is utscheedt

De FC Bayern is ut de Football-Champions-League utscheedt. In’t Viddelfinaal-Torüchspeel is dat Team blots op en een to een gegen den FC Villarreal kamen. Dat weer eenfach to minn na dat null to een bi’t Henspeel. Ok FC Chelsea is mit sien düütschen Trainer Thomas Tuchel buten. Chelsea harr gegen Real Madrid dat Nasehn. // Stand 13.04.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch