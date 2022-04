Stand: 12.04.2022 09:30 Uhr Brand an’n Rothenboom

An’n Rothenboom is en Mann üm’t Leven kamen, wiel sien Wahnung in’n Schröderstiftweg brennt hett. De Füerwehr kunn em noch wedder torüchhalen in’t Leven, man later is he denn doch storven. Üm un bi twintig annere Bewahners sünd reddt worrn. En poor dorvun kunnen in en HVV-Bus versoorgt warrn. Middelwiel hebbt se den Brand löscht, man wahnen kann een in dat Huus nu eerstmal nich.

//Stand 12.04.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch