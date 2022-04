Stand: 12.04.2022 09:30 Uhr Masken in Scholen

Öllere hebbt noch en Mask op, Jüngere nich mehr. Dat is groff dat, wat an Hamborger Scholen nu Usus is. Al een Week lang is de Maskenplicht lockerer. An jümehrn Platz dörvt de Kinner un jungen Lüüd se afnehmen. Wat NDR 90,3 to weten kregen hett, behoolt de ölleren Schölerschen un Schölers se aver liekers op. Se wüllt sik to’n Bispeel nich noch ansteken, bevör dat Abitur losgeiht.

//Stand 12.04.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch