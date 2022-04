Stand: 12.04.2022 09:30 Uhr Anne Spiegel geiht

Wokeen kümmt na Anne Spiegel? Nadem de Bunnsfamilienministersch ehr Amt afleggt hett, warrt dat villicht de Fraag ween, mit de sik de gröne Spitz vundaag befaten deit. Se sünd graad in Husum tosamen, üm över Saken to snacken. Anne Spiegel harr güstern ehrn Hoot nahmen. Se weer böös bekrittelt worrn, wiel se Urlaub kort na de lege Floot in Rheinland-Pfalz maakt hett. De Grönen ut Hamborg, de meent, dat weer schaad, dat se geiht.

// Stand 12.04.2022 Kl. 9:30

