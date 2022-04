Stand: 12.04.2022 09:30 Uhr Verkehrsprojekt Ottensen

Dat schull en besünnern Versöök för den Verkehr ween un ok en Vörbild för Hamborg. In Ottensen schullen an bestimmte Steden keen Autos mehr dörchföhren un ok Parkplätz wegfallen. Doröver geev dat aver veel Striet. Verkehrsplaners hebbt ünnerschedliche Varianten vörleggt, mal för Footgängers, mal för Radfohrers. De Initiativ „Ottensen bewegt“ is middewiel utstegen ut dat Projekt. Wat sik de Parteien övermorgen in jümehr Sitten eens warrt, dat is noch nich rut.

