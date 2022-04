Stand: 12.04.2022 09:30 Uhr Verkehrsstriet in Braamfeld

Bi den Verkehrsstriet in Braamfeld is en Enn in Sicht. An de Karlshööch schullen mehr as fofftig Bööm fällt warrn, üm Platz för en Radweg to maken. Dorgegen hebbt Lüüd protesteert un so as dat utsüht ok Erfolg dormit hatt. De Verkehrsbehöörd will de Plaans noch eenmal överarbeiden un woll vele vun de Bööm stahn laten.

