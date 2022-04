Stand: 11.04.2022 09:30 Uhr Börgerschop över Stroompriesen

De Stroom- un Gaspriesen kennt opstunns blots een Richt un dat is de na baven. Dorüm wüllt SPD un Gröne in de Börgerschop de Huusholten in Hamborg beten Last nehmen. De Regerensfrakschonen wüllt mit de Energieanbeders över Regeln bi so nöömte Härtefäll snacken. Se wüllt verhinnern, dat de Lüüd de Stroom afdreiht warrt, wenn se jemehr Rekens nich betahlen köönt. Middeweken stimmt de Börgerschop doröver af. // Stand 11.04.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch