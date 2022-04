Stand: 11.04.2022 09:30 Uhr Nehammer bi Putin

Vundaag is de öösterrieksche Bunnskanzler in Moskau. Karl Nehammer dröppt sik dor mit den russ'schen Präsidenten Wladimir Putin. - Un dat as eersten Regerensböversten siet dat mit den Krieg in de Ukraine losgahn is. Nehammer will Fluchtweeg uthanneln un dat schaffen, dat se mal för’n Tiet de Wapen in de Ukraine rohen laat. // Stand 11.04.02.2022, Kl. 9:30

