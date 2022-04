Stand: 11.04.2022 09:30 Uhr Wohen mit den Schlick?

Dat is in de Hamborger Havenpolitik jümmer wedder en Thema: De Schlick. De Plaans em na Scharhörn rövertobringen sünd vun’n Disch. Nu snackt Hamborg un Neddersassen över en ne’e Idee. Wat NDR 90,3 weet, denkt se doröver na, wat se den Schlick an en Steed vör de oostfree‘sche Insel Langeoog loswarrn köönt. // Stand 11.04.2022, Kl. 9:30

